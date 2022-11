Zoetermeerder (78) overleden na aanrijding met auto op Rembrandtlaan in Voorburg

Vlak na het middaguur ging het mis. De 78-jarige man kwam in aanrijding met een personenauto. Veel hulpdiensten snelden zich naar de Rembrandtlaan, waar een traumahelikopter op een nabijgelegen voetbalveld landde. Hulpverleners hebben het slachtoffer nog gereanimeerd, maar dit mocht niet baten. De fietser is ter plekke overleden.



Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog onduidelijk. Een persoon is naar het politiebureau meegenomen voor verhoor, of dit de bestuurder van de auto betreft is niet bekend.



De Rembrandtlaan is vanwege het ongeval vanaf de Prins Bernhardlaan tot aan de Veldzichtkade afgesloten.