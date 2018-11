Zoetermeerse loverboy veroordeeld tot 16 maanden cel

Even vragen aan Roemeens festival voor de filmlief­heb­ber

14:02 Filmliefhebbers opgelet: op 1 december wordt in De Nieuwe Regentes filmfestival Spotlight: Romania gehouden. Het theater staat een dag lang in het teken van de 100ste verjaardag van de moderne natie Roemenië. Ook op 4, 11 en 18 december worden Roemeense films vertoond. Ioana Biris is mede- organisator.