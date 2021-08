Zoetermeerse ‘pedohunters’ krijgen vier maanden cel

Hagenaar krijgt 3,5 jaar cel voor schieten tijdens ‘bizarre’ burenruzie

23 augustus Een 31-jarige Hagenaar is veroordeeld tot een celstraf van 3,5 jaar vanwege een ‘bizarre’ burenruzie begin 2018 in een Rijswijkse flat. De verdachte schoot toen een Poolse man in zijn heup tijdens een conflict over geluidsoverlast.