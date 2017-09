,,Ach ach, kijk nou toch eens'', zegt de leider van het tweede elftal van zaterdag-vierdeklasser HSV DUNO. ,,Die medailles en de inscripties achterop. Hier, deze is uit 1928. Olympia, staat er. Bijna negentig jaar oud! En deze; De Jagers - DUNO, 19-5-1946. Feyenoord; 1934. En deze wisselbeker met houten voet, uit 1952. Echt uit de oertijd van onze vereniging. Zoiets gooi je toch niet weg?" Als het lijkt alsof Peter Pije, de jongere broer van Alphons (bestuurslid algemene zaken), deze kleinoden hoogstpersoonlijk van de schroothoop heeft gered, komt dat omdat dit ook zo is. Het gebeurde elf jaar geleden. Bij de overgang van de oude kantine naar het huidige multifunctionele Buurthuis Van De Toekomst - ook wel: De Huiskamer. Pije ging wat rommel in de container gooien en trof daar genoemde medailles en beker in aan. Resoluut viste hij ze eruit. Ze zijn nu te vinden in het sponsorhome (tevens kantine wanneer De Huiskamer bezet is) van sportpark Haagsche Dynamiek op de Monseigneur Nolenslaan.

Memorabilia

Iedere keer als je daar komt, is het weer wat meer een home of history. Steeds meer raken de muren gevuld met foto's, shirts en memorabilia. Achter elk item zit een verhaal en Peter Pije, die samen met verzorger Kees Buis de club van 50 en 100 doet bij DUNO, vertelt ze graag. Regelmatig illustreert hij ze met opmerkingen als: ,,Is dat mooi dan?''



Hij is gek op details die horen bij een bepaald tijdperk. Denk aan de naam van een sponsor die niet meer bestaat of een telefoonnummer met minder cijfers dan vandaag de dag. Kijk, wijst hij naar een pilaar. Een originele drukplaat van een bladzijde uit de Haagsche Courant met daarop DUNO 1 poserend bij het standbeeld van Plein 1813. Afgebeeld in kleur, een nieuwtje destijds. ,,Verslagen uitknippen, plakboeken maken, heb ik altijd gedaan. De collage achter het barretje is daar één van de resultaten van." Pije kan de krantenkoppen die het bezoek in staccato tegemoet dansen wel dromen. Epische petite histoires zijn het: Ruud Schaap velt Zwaluwen. Ook is er eentje die zegt: JAC stuit op Peter Grötzinger. En: Ton Beije is nog lang niet klaar bij DUNO.