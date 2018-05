'Zolang het onweer uit de buurt blijft, komt het goed met de vierdaagse'

In mei en juni wordt in veel steden de avondvierdaagse gelopen. Zo ook in de Haagse regio. Het vinden van voldoende vrijwilligers ging dit jaar goed, maar het weer kan op het laatste moment nog roet in het eten gooien.

Vaak is het vinden van vrijwilligers bij de avondvierdaagse een grote uitdaging voor de lokale organisaties. ,,In Leidschendam steunen we op een trouwe groep mensen die ieder jaar vrijwillig helpen bij het evenement", vertelt Jeroen de Haas van Stichting Wandel Vierdaagse Leidschendam. In Zoetermeer gaat dat minder makkelijk. ,,Het vinden van vrijwilligers is een zorgenkindje", vertelt organisator Jos van Uden. ,,We proberen daarom routes te maken die niet langs gevaarlijke kruispunten komen, zodat we minder verkeersregelaars nodig hebben. En op de lange afstanden kunnen sommige vrijwilligers twee keer helpen bij het oversteken."

Onweer

Nu alle vrijwilligers geregeld zijn, mogen de hoge temperaturen van de afgelopen dagen samen met eventueel onweer geen roet in het eten gooien. Vanavond blijft het in de regio als het goed is droog. ,,Wij hebben een protocol voor het geval het zou onweren tijdens de wandeling", legt Van Uden uit. ,,Vorig jaar was er onrust omdat er slecht weer was voorspeld. Toen hebben we tot 16.45 uur gewacht voordat we meldde dat het daadwerkelijk nog door ging. Maar zolang het onweer uit de buurt blijft, komt het goed."

Ook in Leidschendam zijn ze klaar voor alles, vertelt Jeroen de Haas. ,,We hebben een veiligheidsplan en -coördinator ingesteld. Bij onweer moeten we ingrijpen, dan kan de wandeling voortijdig worden afgelast."

Routes

De wandelroutes van de avondvierdaagse zijn vaak ieder jaar anders. In Leidschendam werd de route van dit jaar al begin 2018 gepland. ,,Hij loopt langs de bekende Leidschendamse sluisjes en we steken tweemaal de Vliet over. Het is een mooie route."

In Zoetermeer lopen de deelnemers iedere dag door een andere wijk. ,,Elke dag wordt een ander deel van de stad verkent. Zo gaan de wandelaars de komende dagen wandelen door het dorp, Seghwaert, Buytenweg en de Leyens", legt Jos van Uden uit. ,,We proberen ook andere wijken bij de routes te betrekken, zodat zij niet ieder jaar hetzelfde stuk van de stad zien. Deze liggen echter te ver af van het beginpunt, de markt. Daarom onderzoeken we de komende jaren of de startplaats eventueel verplaatst kan worden. Zo komen ook de andere wijken ook aan bod en zien de wandelaars alle delen van de stad."