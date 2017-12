Zolang jongeren niet naar een college op de EHBO hoeven, verandert er niets

Video Vijanden ontmoeten elkaar via virtual reality

5 december Het Haagse it-bedrijf Hack the Planet bedacht het project ‘Meet the soldier’, waarbij rivaliserende families in Oeganda een inkijkje in elkaars leven krijgen via een virtual reality-bril. Zo ontstaat er meer begrip voor de ander. ,,We gaan hier de oorlogen niet mee uit de wereld krijgen, maar het kan wel helpen.’’