Zomer écht voorbij: paviljoens aan strand worden afgebroken

Wie dezer dagen een bezoek brengt aan de Haagse of Westlandse kust , kan er niet omheen: het zomerseizoen is ten einde. Niet alleen de gure wind en druilerige buien verraden dat, dat doen ook de hijskranen en vrachtwagens die af- en aanrijden. Een groot deel van de strandtenthouders draaide het afgelopen weekend voor het laatst, sterke mannen zijn momenteel druk met het afbreken van de paviljoens. Containers met loungebanken, barkrukken, glazen en borden worden van de kust naar opslaglocaties elders gebracht, waar ze in de wintermaanden een verse lik verf of opknapbeurt krijgen. Zo werken twaalf man sinds maandag aan de afbouw van Beachclub At Sea in Kijkduin, één van de twee paviljoens van Sebastiaan Riemen. ,,Zodra de deuren eind september voor de laatste keer dicht gaan, gaat de bulldozer over het paviljoen heen", zegt Riemen. ,,Niet letterlijk natuurlijk, maar we gaan wel meteen met een flinke groep aan de slag om alles op te ruimen. De bedoeling is dat At Sea deze week helemaal verdwenen is."

Verdelen Beachclub Titus, waarvan Riemen eveneens mede-eigenaar is, blijft open tot eind deze maand. ,, Zo kunnen we de afbouwwerkzaamheden van de twee strandtenten mooi verdelen", legt Riemen uit. ,,Deze maand staat er, ondanks de slechte weersverwachtingen, nog een aantal feesten en partijen gepland in Titus. Bovendien hoop ik dat er eind oktober toch nog wat mooie zondagen aankomen die bezoekers naar het strand brengen." Het harde werken gaat wat Riemen betreft gewoon door deze winter. ,,In het pakhuis gaan we aan de slag met herstelwerkzaamheden: meubels krijgen een schuur- en verfbeurt, paviljoenonderdelen die zijn aangetast door het zeewater, de regen en wind worden gerepareerd. We gaan bovendien aan de slag met het samenstellen van een nieuwe menukaart en een marketingteam. Tenslotte moeten we opnieuw personeel werven." De strandtenthouder droomt er van om met Titus het hele jaar door open te kunnen zijn. Een vergunning heeft hij daarvoor tot zijn spijt nog niet gekregen. ,,Met als gevolg dat ons personeel na de zomer wegvloeit", vertelt hij. ,,Zonde, want daarmee gaat een hoop kwaliteit én energie verloren. Met een jaarrond-strandtent kunnen we personeel aan ons binden en met zijn allen een mooi concept neerzetten voor onze gasten. Waar ze in zomer én winter terecht kunnen. In de winter zijn genoeg dingen op het strand te organiseren. Kerstmarkten, vergaderingen, partijen; de kust is altijd inspirerend. De tijd dat mensen alleen tijdens de zomermaanden naar het strand kwamen, is al lang voorbij."

In Kijkduin is ook Danny Adam Boekholt deze week bezig om na 'een wisselvallig seizoen' strandtent Leuk af te breken. ,,De zomer begon koud, maar in mei en juni hebben we gelukkig wat hele goede dagen gehad. Daarna was het eigenlijk niets meer. Veel weekenden zijn weggeregend", blikt hij terug. Tot eind augustus kregen strandtenthouders de mogelijkheid om een verlenging aan te vragen van het strandseizoen. Boekholt: ,,Wie dat heeft gedaan, mag zijn of haar strandtent tot eind oktober laten staan. De nazomer in Nederland was echter zó slecht, dat wij die optie hebben laten varen. Een aantal buren blijft wel tot het einde van deze maand open."



Zo ook Habana Beach, even verderop. ,,Het weer mag dan niet meer top zijn, er zijn altijd mensen die op het strand lekker willen uitwaaien of de hond moeten uitlaten", zegt manager Tyke Otten. ,,Zij kunnen de komende maand nog lekker een bakkie bij ons doen. Daarnaast hebben we tot eind oktober personeelsfeesten in de agenda staan."



Vakantie

Strandtenthouder Danny Adam Boekholt gaat na deze week uitrusten en eindelijk vakantie vieren. ,,We hebben in Leuk hard gewerkt tijdens de zomerperiode en de afbouwwerkzaamheden. Lekker om straks even helemaal niets te hoeven, al is de hele winter uitrusten er niet bij voor ons. Onze inboedel moet worden opgeknapt en we moeten weer nieuwe feesten en partijen boeken voor het komende seizoen. Dat gaat om 1 maart weer van start."