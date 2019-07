Zomer van 1976 vol vliegen, heroïne en raadsels

Schouten Bouw drijft ook huizenko­pers in Kijkduin tot wanhoop met vertragin­gen

15:29 De bouw van drie complexen met woningen in Kijkduin loopt fikse vertraging op omdat de bouwer de klus niet kan bolwerken. Het is dezelfde Schouten Bouw uit Leidschendam die in Rijswijk, Leidschendam en Pijnacker-Nootdorp huizenkopers tot het uiterste drijft door maanden en in een aantal gevallen zelfs jaren te laat op te leveren.