Zomeravond op het strand met de film Grease op megascherm

Met stralend weer gaan mensen niet snel naar de bioscoop. Tenzij het tropisch is misschien. Pathé heeft tijdens de zomer meerdere activiteiten gepland om avonden in filmische sferen te kunnen doorbrengen. De strandbioscoop in Scheveningen is wel uniek in het land. Gratis ook. ,,We bieden dit unieke evenement kosteloos aan, zodat we onze bezoekers op deze manier kunnen verrassen met een leuk zomeruitje”, laat een woordvoerster weten.