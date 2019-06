‘Zomerhit over Parijs, gemaakt in Den Haag’, Even vragen aan: zangeres Tess van der Zwet

De Haagse chansonband Tess et les Moutons heeft de Franstalige zomersingle Mon Paris uitgebracht. Chansons zijn volgens zangeres Tess van der Zwet veel populairder onder jongeren dan ouderen meestal denken.

Een Haagse band die Frans zingt, klinkt dat niet als havo-Frans van de Volendamse band BZN in Mon Amour?

,,Ik heb zelf een half jaar in Parijs gewoond. Voordat we het nummer hebben uitgebracht heb ik uitgebreid op mijn uitspraak geoefend. Sylvain LeLarge, een Fransman die in Den Haag woont, heeft mij bij elk woordje geholpen. Op zijn balkonnetje aan de Theresiastraat.''

Waar is de liefde voor Franse muziek begonnen?

,,Ik zong in een coverbandje met keiharde muziek van Deep Purple en Led Zeppelin. Stiekem had ik het plan opgevat om iets met Franse chansons te doen, maar ik dacht dat de jongens in de band dat niks zouden vinden. Maar ze vonden het fantastisch!''

Quote Parijs is een stad vol sfeer en mooie verhalen. Dat blijft altijd zo. Tess van der Zwet

Het chanson is niet dood?

,,Nee, gek genoeg zijn het de ouderen die de hoogtijdagen van het Franse lied hebben meegemaakt die zo denken. Zeker in Frankrijk dwepen jonge artiesten met de helden van weleer. Ze voelen zich geïnspireerd en er verschijnen alom tributes van legendarische namen als Dalida, Barbara of Johnny Hallyday.''

Jullie single is een ode aan Parijs. Is het nog wel de romantische stad van weleer?

,,Toevallig was ik er in het weekeinde in december dat er een negatief reisadvies gold in verband met de gele hesjes. En al waren de winkels gesloten en liepen er geen mensen op de Champs Elysées, dan nog voel je de bijzondere sfeer van de stad en haar geschiedenis en verhalen.''

Daar gaat de zomerhit over?

,,Over de bijzondere sfeer van de stad? Nou en of!''