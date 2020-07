Zomers smeerden we ons in met olijfolie, ’s avonds hingen de vellen erbij

Op gepaste afstand van elkaar bidden in een feest- of sportzaal: offerfeest volgt ‘het nieuwe normaal’

13:55 Honderdduizenden moslims in Nederland vieren vandaag en dit weekeinde het islamitisch offerfeest. Het traditionele offerfeestgebed vanmorgen, dat in Den Haag vanwege corona in moskeeën, een park en feest- en sportzalen werd gehouden, verliep zonder noemenswaardige problemen. Gemeenten hielden de afgelopen dagen hun hart vast, maar de meeste gelovigen hielden netjes afstand.