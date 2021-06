Zomers vol Zuiderpark zonder Parkpop: ‘Heerlijk Haags feestje’

Schevening­se fitness instruc­teur Maurice Groen: ‘Die instelbare vering is erg handig’

16:01 Hij komt uit Scheveningen, woont in Rijswijk en werkt in Delft. Maurice Groen (51) legt als instructeur bij Fitness & Health Club Delft dagelijks mensen uit hoe belangrijk bewegen is. En hoe leuk. Wij spraken hem voor de rubriek Op Die Fiets.