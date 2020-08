Zomerscholen overvol: ‘Ouders willen niet dat hun kinderen een te laag advies krijgen’

Van buitenaf gezien maakt het pand van de onderwijsinstelling op het industrieterrein aan de Televisiestraat niet echt veel indruk, maar binnen waan je je in een sjiek hotel, met een zwarte marmeren tegelvloer en een strakke, moderne inrichting. Boven de ingang hangt een digitaal bord met informatie over de lesuren. Het pand van de Excellent Academy in Transvaal herbergt acht klaslokalen. Elk lokaal heeft een ander (vrolijk) kleurtje en in allemaal staan zes tot acht stoeltjes en tafeltjes voor leerlingen. Ook is er een bureau voor de docent en hangen er digitale lesborden.