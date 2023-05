Zo’n beetje iedereen wil maximaal 30 per uur in Den Haag: dit is waarom dat niet zomaar en overal gaat

Bloemkran­sen in water gegooid na Dodenher­den­king: ‘Dit is niet zo maar een kwajongen’

In Rijswijk zijn donderdagnacht een 4 mei-herdenkingskrans en bloemen in het water gegooid. De lokale politiek reageert geschokt op het vandalisme en de politie is nog hard op zoek naar een dader.