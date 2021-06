Zon, bier en voetbal: achtste finale EK op grote schermen op terras

Het voorstel over de schermen zal vanavond ingebracht worden door Hart voor Den Haag bij het horecadebat in de Haagse raad. ,,Niet alleen voor het EK maar ook voor de rest van de sportzomer die bol staat van mooie evenementen zoals de Formule 1 met Max Verstappen, de Tour de France en de Olympische Spelen. Momenten om met elkaar van te genieten en de lege horecakassa’s weer een beetje te vullen”, aldus Sluijs.



Het kabinet komt vrijdag bij elkaar om te kijken of de versoepelingen daadwerkelijk op 26 juni gaan plaatsvinden. Tot nu toe houdt het kabinet 30 juni aan volgens voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad. ,,We kunnen nu weer niet aparte maatregelen nemen, tussenstappen zetten. Dan wordt de situatie er niet duidelijker op. Momenteel vaart het kabinet op 30 juni naar een volgende fase. Kan dat eerder, dan kunnen de schermen ook eerder terugkeren in de kroeg of op de terrassen. Wat eerder kan, is prima.”