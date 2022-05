Zo’n bijzondere leraar als op het Haags Montessori Lyceum gun je niemand

Want hoe haalde M. H. (nota bene de vertrouwenspersoon op zijn school) het in zijn hoofd om met zijn leerlingen te gaan zoenen en om zijn handen de vrije loop te laten? Vandaag brengen wij het verontrustende verhaal over een populaire docent van de gerenommeerde middelbare school HML in Den Haag. Het is het verhaal over die ene leraar die sommige leerlingen nooit meer zullen vergeten, maar vooral omdat M. H. zich zo heeft misdragen.