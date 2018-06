Zondag naar de Volvo Ocean Race? Check hier hoe je het beste kunt reizen!

Na een maandenlange strijd op het water is het zondag dan eindelijk zover: de finish van de Volvo Ocean Race in Scheveningen. Van plan om deze slotdag bij te wonen? Kom dan vooral niet met de auto, maar bijvoorbeeld met het openbaar vervoer, per rondvaartboot of met de fiets!

Op de dag van de finish worden veel toeschouwers verwacht in Scheveningen. Hier wordt voor de gelegenheid een speciaal evenemententerrein ingericht: de Race Village, die vanaf 10.00 uur geopend is. Bezoekers die van plan zijn om hier naartoe te komen, krijgen van de gemeente Den Haag het advies om rekening te houden met de drukte die verwacht wordt. ,,Kom met openbaar vervoer, de fiets of de rondvaartboot'', zo luidt het reisadvies.

Wat betreft het openbaar vervoer kunnen bezoekers het beste van tramlijnen 1, 11, 31 en 16 of bus 22 gebruik maken. De HTM zorgt voor extra vervoer.

Voor fietsers zijn er twee mogelijkheden om tweewielers te parkeren: in de stalling bij het evenemententerrein of in de beveiligde stalling van Biesieklette. Op straat stallen is geen optie, de Race Village moet namelijk bereikbaar blijven voor hulpdiensten.

Wie de weg het liefst helemaal 'omzeilt' op de dag van de finish, kan zich over het water richting het evenemententerrein bewegen. Er worden rondvaartboten ingezet die bezoekers elk uur vanaf station Den Haag Centraal naar de Haringkade brengen. Dit tochtje duurt zo'n 45 minuten. Vanaf hier is het ongeveer nog twintig minuten wandelen naar de Race Village.

Parkeren

Wie tegen beter weten in tóch met de auto naar Scheveningen toe wil komen, kan om te parkeren de borden 'P Volvo Ocean Race' volgen. De HTM zet bussen en trams in op bezoekers vanaf de aangegeven parkeerterreinen naar het evenemententerrein te brengen.

De gemeente waarschuwt dat parkeren op straat in Scheveningen niet mogelijk is. Wel kunnen mensen worden afgezet op een kiss-and-ride-strook aan de Treilerweg. Vanaf hier is het nog drie minuten lopen naar de Race Village.

Kijk voor meer informatie op volvooceanracedenhaag.nl/bereikbaarheid.

Onzeker

Tijdens de laatste etappe van de race, die morgen om 14.00 uur van start gaat, vertrekken de zeilboten richting Scheveningen. De verwachting is dat de boten zondag tussen 12.00 en 16.00 uur over de finish komen. Het exacte tijdstip blijft echter nog even onzeker, dit is onder meer afhankelijk van de wind.