‘Zondagen zijn voor voetbal’ zei het geheime wapen van SV Erasmus

Ben werd geboren in een grote Haagse loodgietersfamilie. Hij was de vierde in het gezin van negen kinderen en moest, net als z'n oudere broer en zusjes, naar de padvinderij. Iedere week was het een gevecht om Ben in zijn welpenuniform te krijgen. Hij hield niet van in de pas lopen. Pas na een bezoek van de akela thuis, in de Swammerdamstraat, met het verzoek Ben op voetbal te doen, mocht hij naar Voetbalvereniging Pancratius. VVP, in de volksmond ook wel Vullis Van Pastoor genoemd, had zich geen betere pupil kunnen wensen. Ben zou niet alleen 26 jaar in het eerste team spelen, hij zou zich ook decennialang met hart en ziel als voorzitter en voorman inzetten voor zijn club en het gebouw.