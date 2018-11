Zondagmatinee Harrie Jekkers op zijn best

Acht keer heeft hij de show gespeeld, aanvankelijk op zolder, maar de laatste drie maal in de grote zaal. Het programma Achter de duinen van Harrie Jekkers is klaar en nu mag van hem ook de pers komen kijken om een oordeel te vellen. Al doen we hier niet aan recensies: Achter de duinen is de beste zondagmatinee die de Koninklijke Schouwburg zich kan wensen na het vertrek van Paul van Vliet.



Zes jaar lang trad deze voorganger in de Koninklijke Schouwburg op met een soloprogramma. In 2012 was Paul van Vliet, na 34 jaar in Breukelen te hebben gewoond, teruggekeerd naar zijn geboortegrond Den Haag. Hij had nog voldoende inspiratie, maar het reizen naar alle uithoeken van het land zag hij niet meer zitten. Zo kwam er een exclusieve show op loopafstand van zijn huis aan het Smidswater. 'Een op en top Haags programma' en 'een genoeglijke middag met beschaafd cabaret' schreef deze krant zes jaar geleden.