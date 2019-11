Zonder Hanso Idzerda was er geen radio geweest

Idzerda is de Steve Jobs van zijn tijd, een technisch visionair. Zonder hem was de BBC er niet geweest en eigenlijk geen enkele omroep. Sterker: misschien hadden de radio en de televisie zoals wij die nu kennen niet bestaan zonder de man die een eeuw geleden vanuit de Haagse Beukstraat een radioprogramma ging uitzenden. Radio is hét medium van de vorige eeuw. Dat wij weten wat er in andere streken en landen gebeurt, dat wij weten hoe mensen uit andere landen klinken, en wat voor muziek zij maken is in belangrijke mate de verdienste van de radio. Zonder radio geen jazz, geen popmuziek, maar ook geen nieuwsreportages die de luisteraar het gevoel gaven dat hij met zijn neus bovenop het wereldnieuws stond.