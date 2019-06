Zonder hetero Ben geen Haagse Pride

Ben Manuputty ziet het plaatje van de eerste editie van The Hague Pride al helemaal voor zich: een koets met daarop een uitbundig zwaaiende drag queen die onder een stralend blauwe hemel Paleis Noordeinde passeert. Het tafereel maakt deel uit van de Royal Rainbow Parade, een tocht met koetsjes die het Haagse antwoord moet vormen op de bootjes van de Amsterdam Pride. ,,Voor de buitenstaander is het nog een beetje onduidelijk hoe de koetsentocht er gaat uitzien, omdat we geen voorganger hebben’’, zegt Manuputty. ,,Volgend jaar kunnen we met deze foto’s pas goed laten zien wat we met The Hague Pride voor ogen hebben. Misschien worden de plaatjes wel zo mooi dat ze ook mee kunnen in de toeristische uitingen van Den Haag als stad van diversiteit.’’



Manuputty is een vertrouwd gezicht in het Haagse nachtleven. Stappers van toen kennen hem als de vriendelijke, imposante en rechtvaardige portier van discotheek De Marathon. Bruine Ben was zijn bijnaam vanwege zijn Molukse achtergrond. De laatste jaren is hij vooral actief in de Haagse gayscene. Hij is de man achter Manjefiek, een reeks clubavonden voor de lhbti-gemeenschap. Ook organiseerde hij het jaarlijkse Rainbow Festival op en rond de Grote Markt. Dat Rainbow Festival vormt de basis van The Hague Pride, een nieuw evenement dat van 6 tot en met 9 juni op verscheidene plekken in de stad wordt gehouden. Als het aan Manuputty ligt, wordt dit een jaarlijks terugkerend spektakel dat bezoekers uit het hele land naar Den Haag gaat trekken.



,,Veel steden hebben tegenwoordig hun pride, de een nog beter georganiseerd dan de ander’’, zegt Ben Manuputty. ,,Neem Utrecht, daar hebben ze een eigen botentocht naar Amsterdams voorbeeld gekregen. Het begon met een paar bootjes door de gracht op zondag om een gat in een bestaand festival op te vullen, tegenwoordig is het een volwaardig evenement geworden dat het andere heeft verdrongen. Door zijn kleinschaligheid en niet-commerciële karakter is de pride van Utrecht misschien wel leuker dan die in Amsterdam.’’