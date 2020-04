Zonder peperduur medicijn viert Jayme (11 maanden) waarschijnlijk zijn tweede verjaardag niet

De elf maanden oude Jayme van Pelt uit Rijswijk heeft de dodelijke spierziekte SMA type 1. Hij mist een stukje dna, waardoor er steeds meer spieren uitvallen in zijn lijfje. Er is een medicijn, Zolgensma, maar dat medicijn is erg duur en in Nederland nog niet goedgekeurd. In de Verenigde Staten wel, dus wordt er geld ingezameld.

Arwen en Jeffrey, de ouders van Jayme, hoorden van zijn ziekte toen hij zeven maanden oud was. Hij kan veel dingen nog niet, zoals zijn hoofd recht houden en zijn benen bewegen. De jongen ligt met regelmaat in het ziekenhuis, een verkoudheidje is al genoeg. Jayme zal zonder behandelingen volledig verlamd raken en waarschijnlijk voor zijn tweede verjaardag overlijden. Momenteel ondergaat hij een behandeling die de verlamming vertraagt. Een pijnlijke en gevaarlijke behandeling, omdat hij hersenvliesontsteking kan krijgen van de prikken. Vorig jaar al kreeg hij zes prikken, maar die maakten hem niet beter.

Lees ook Ajacied op bres voor zieke baby Jayme Lees meer

Duurste medicijn

Een injectie met het nieuwe medicijn Zolgensma stopt de spierafbraak en is levensreddend voor Jayme. In Nederland is het medicijn nog niet goedgekeurd, in de Verenigde Staten wel. De verwachting is dat Zolgensma dit jaar wel goedgekeurd wordt door het Europese geneesmiddelenbureau EMA, maar de ouders van Jayme zijn er niet gerust op. Helemaal niet nadat zij hoorden dat het vooral voor baby’s tot zes maanden gebruikt zal worden, omdat de werking dan het beste is.

In Nederland was er vorige maand een loting van het farmaceutische bedrijf AveXis, waarbij de ingelote kinderen een gratis behandeling met Zolgensma krijgen. Jayme werd uitgeloot, omdat hij volgens artsen niet voldeed aan de voorwaarden. Moeder Arwen: ,,Als er een minister is die een kind krijgt met SMA, accepteert hij of zij dan ook een nee? Of zou er dan wel een aanmelding zijn voor de loting? Zouden er dan wel ineens prijsafspraken met de farmaceut zijn? Een vervroegde toelating? Ik hoop dat ze het nooit mee zullen maken. Een baby die niet kan bewegen.”

Quote In dit tempo gaat het nog lang duren, té lang voor Jayme Arwen

Daarom willen zijn ouders met hem naar de VS. Een team vrijwilligers zamelt geld in. Het medicijn kost namelijk 1,9 miljoen euro en is het duurste medicijn ter wereld. Zo is er morgen op eBay een veiling waar elke dag items verkocht worden en is er een Team Jayme Challenge (met 1200 leden op Facebook), waarop mensen foto's plaatsen om anderen aan te sporen te doneren voor Jayme. Inmiddels zijn er een aantal BN’ers die ook meedoen, zoals Kimberly Klaver, Joel Veltman, Patty Brard en Jim Bakkum. Via sociale media roepen zij hun volgers op te doneren.

Verloren strijd

Er is inmiddels ruim 360.000 euro opgehaald. Veel geld, maar nog veel te weinig voor een behandeling. Moeder Arwen Adinda: ,,Het lijkt een verloren strijd. Iedereen die van Jayme houdt, doneert geld en vraagt anderen om ook geld te doneren. Maar in dit tempo gaat het nog lang duren, té lang voor Jayme.”

In België was baby Pia de afgelopen maanden veel in het nieuws. Het meisje heeft ook SMA type 1 en heeft op 9 oktober 2019 de gentherapie van Zolgensma gehad, na een actie waarmee twee miljoen werd opgehaald. Inmiddels gaat het stukken beter met het meisje, dat nu 16 maanden oud is. Ze kan een aantal seconden zelfstandig rechtop zitten, rolt op haar buik en weer terug en haar fijne motoriek is flink verbeterd.