Zonnepanelen in Rijswijk spontaan in lichterlaaie

De brandweer had de vlammen snel onder controle waardoor de schade beperkt is gebleven. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt bij het incident.



Hoe de brand precies is ontstaan, is nog onduidelijk. Team Brand Onderzoek (TBO) gaat de oorzaak van de brand onderzoeken.



