Zonnepanelen op Rijswijkse woning vliegen in brand

Update Drugslab ontdekt aan de Jadehorst, nadat in maart hennepkwe­ke­rij werd opgerold in zelfde pand

20 augustus In een kelder van een woning aan de Jadehorst in Den Haag is een drugslab ontdekt. In dat pand werd in maart nog een hennepkwekerij met driehonderd hennepplanten opgerold. De politie heeft een persoon aangehouden.