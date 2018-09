Zonnige Prinsjesdag, maar hou je hoedje goed vast

Volgens Weerplaza moeten Prinsjesdag-liefhebbers morgen bedacht zijn op een krachtige zuidwestenwind. ‘Hou rekening in Den Haag met vlagen en soms vrij krachtige wind (5 Bft)’, aldus de website. ‘Dat is een windkracht waarbij de hoed wel degelijk vastgehouden moet worden.’



Verder wordt het zonnig. In de loop van de ochtend komen er wolkenvelden vanuit zee, maar met een beetje geluk blijft het zonnig tijdens de rijtoer en de traditionele balkonscène. Regenen doet het morgen sowieso niet, dus de paraplu’s hoeven niet mee de stad in. Het wordt tussen de 22 en 24 graden in Den Haag.



Ook in de rest van het land wordt het zomers weer met maxima tussen de 24 en 28 graden. In Limburg kan het zelfs plaatselijk 30 graden worden. Dat is nét geen record voor deze tijd van het jaar. In 2003 werd het op 20 september 31,2 graden.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!