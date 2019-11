Zoon (31) steekt moeder dood na ruzie over wiet

Het roken van wiet was de aanleiding voor een ruzie tussen een 62-jarige vrouw en haar 31-jarige zoon op 4 augustus in een woning aan de Van Diesenstraat in Den Haag, waarbij de vrouw werd doodgestoken. Maar volgens de zoon koesterde hij ook ‘haat’ jegens de vrouw.

,,Het is zich gaan opstapelen”, zei hij vandaag bij de Haagse rechtbank. Hoewel de zaak vanmiddag niet inhoudelijk werd behandeld, deed de 31-jarige verdachte aan het einde van de zitting zijn verhaal. Dat begon met de mededeling dat het slachtoffer eigenlijk niet zijn moeder was. Ze was een soort pleegmoeder voor hem, maar dan wel een pleegmoeder die slecht voor hem had gezorgd. ,,Ze heeft mij mishandeld”, verklaarde hij.



In zijn jeugd zou hij door haar onder de hete douche gezet zijn. ,,Het waren duizenden dingen. Ze heeft me zo oneerlijk behandeld”, voegde hij toe. Ook waren er volgens de zoon spanningen door financiële zaken. Op 4 augustus kregen ze ruzie omdat hij wiet wilde roken in hun gezamenlijke woning in het Haagse Laakkwartier. Zij wilde dat niet, terwijl ze zelf ook weleens wiet pafte.

Quote Ik heb me verdedigd door het mes af te pakken Verdachte

Kortsluiting

Het blowen was volgens de 31-jarige man alleen maar een aanleiding voor de fatale ruzie. ,,Ik kreeg kortsluiting”, vertelde hij aan de rechter. ,,Ik dacht: nu ben ik het zat. Ik was zo kwaad dat ik haar heb vermoord.” Maar toen de rechter vroeg hoe de steekpartij precies was verlopen, beriep de Hagenaar zich toch op zelfverdediging.

Volgens het Openbaar Ministerie is de vrouw in hals en borst gestoken, en is ze daardoor overleden. De verdachte verklaarde vrijdag dat het toch zijn pleegmoeder was die een mes had gepakt, en niet hij. ,,Ik heb me verdedigd door het mes af te pakken”, zei hij. Vervolgens wilde hij niets meer zeggen. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar de dodelijke ruzie is nog niet afgerond. Daarom wordt de zaak voorlopig nog niet inhoudelijk behandeld. Op 24 januari is de volgende zitting.