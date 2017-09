Zoon Notenkoning: brandstichting was gerichte aanslag

Chess vertelt dat de familie een jaar geleden ook al met een vervelend incident te maken kreeg. Toen werd geprobeerd in te breken en werd de deur onder de graffiti gespoten. Maar wié die jonge gasten dan zijn die ze op camerabeelden zien, weet de familie Van Bussel niet. ,,We breken ons hoofd erover, maar we weten het niet.'' Vermoedelijk heeft een van hen brandwonden op zijn been. Op de film is te zien hoe de broek van een van de daders in brand staat. ,,We hebben de beelden daarom op Facebook gezet, in de hoop dat ze zoveel mogelijk gedeeld worden en iemand ze herkent.'' Inmiddels gebeurt dat ook massaal. Gistermiddag waren de beelden al meer dan 2500 keer gedeeld.



,,Dat is echt hartverwarmend'', vertelt Chess. ,,Ook al die reacties die we krijgen. Heel bijzonder. Een van de buren stond bijvoorbeeld aan de deur. Zij wil als de verzekering zou besluiten niets uit te keren, een actie op touw zetten om geld voor een nieuw wagentje in te zamelen. Ik kreeg van dat aanbod gewoon tranen in mijn ogen. Dat mensen ook weer zo goed zijn. Dat is zo mooi!''