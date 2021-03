Zoon van topcrimineel Piet S. voor de rechter: ‘Ik wil graag naar mijn kinderen toe’

Cabaretier Jasper van Kuijk moest weer wennen aan Delft na een jaar in Zweden te hebben gewoond

14 maart Jasper van Kuijk is wetenschapper, docent aan de TU Delft, schrijver en cabaretier. Deze maand zou zijn nieuwe voorstelling in première gaan, maar in plaats daarvan legt hij de laatste hand aan zijn boek over het jaar dat hij met zijn gezin in Zweden woonde. ,,Terugkeren naar Nederland was moeilijker dan we dachten.’’