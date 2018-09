Zorg-minister voelt borrelaars op het Plein aan de tand over dementie

De Jonge gaat voorbijgangers testen op persoonlijke kennis van en over dementie voor het straatonderzoek van de actie Samen Dementievriendelijk. Dat is een 5-jarig programma dat door deze actie meer bewustzijn wil creëren over dementie en mensen een handvat wil geven in het omgaan met mensen die lijden aan dementie.



Samen Dementievriendelijk is een initiatief van Alzheimer Nederland, PGGM en het ministerie van VWS en is onderdeel van het Deltaplan Dementie. De Jonge zal aanwezig zijn tussen 17.00 uur en 18.00 uur op het Plein, ter hoogte van Café Berger.



