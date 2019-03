‘Zorg over ongelukken op kruispunt Verrijn Stuartlaan in Rijswijk’

Medio 2017 werd de voorrangsregel op het kruispunt van de Verrijn Stuartlaan met de Diepenhorstlaan aangepast. Verkeer vanaf de Diepenhorstlaan (vanaf de A4) moet sindsdien voorrang verlenen aan het verkeer op de Verrijn Stuartlaan.



Raadslid Bianca Niesen vraagt of deze aanpassing herzien kan worden. Ze wil bovendien weten hoeveel geregistreerde ongelukken er zijn gebeurd na aanpassing van de verkeerssituatie. Ook vraagt ze of de aanleg van een rotonde de gevaarlijke situatie zou kunnen verhelpen.



Bij het ongeluk maandag op het kruispunt van de Verrijn Stuartlaan met de Diepenhorstlaan raakten twee mensen gewond. Een week eerder was het ook al raak, toen twee voertuigen door een voorrangsfout met elkaar in botsing kwamen. En begin vorige maand moesten twee mensen naar het ziekenhuis worden gebracht, nadat een lesauto op een andere auto was gebotst. En zo waren er nog wel meer incidenten.



Om de ernst van de situatie meer inzichtelijk te maken, voegde Niesen ruim twintig foto’s, gemaakt door Regio 15, bij haar raadsvragen. Mensen van deze calamiteitenwebsite waren er de afgelopen maanden vaak snel bij als het weer mis was gegaan ging op het Rijswijkse kruispunt.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!