Zorgapplaus, kletshuis en de seksbuddy: Groen-Geile Boekie nu ook in ‘kerauna-edisie’

De Haagse cabaretier Sjaak Bral en Robert-Jan Rueb hebben een kerauna-edisie van hun beroemde Groen-Geile Boekie uitgebracht. Voor de snelle bestellers nu met een gratis bekbedekkâh (mondkapje). In het boekje staan nieuwe woorden die tijdens de coronapandemie ontstonden. Denk aan een seksbuddy en het zorgapplaus. ,,Of het kletshuisje waar mensen met hun oma konden praten. Niet te verwarren met een ketshuisje. Dat is weer heel wat anders.”