Zorgcentrum Just Care bijna failliet

Just Care richt zich vooral op mensen met psychische en psychiatrische aandoeningen. Vorig jaar kreeg de instelling nog een ernstige waarschuwing van de inspectie vanwege een ‘hoog risico op onverantwoorde zorg en gezondheidsschade voor de patiënten’. Just Care had toen 130 patiënten onder haar hoede. De reden van het dreigende faillissement is niet bekend.



Just Care was vanmiddag niet bereikbaar in verband met het Hindoestaanse Divali-feest. Ook de curator is niet bereikbaar.