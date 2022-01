Zorgen bij Hagenaars over metamorfose van Zuidwest: ‘Grootse plannen kunnen ook groots mislukken’

video Schade na uitslaande brand in kleedruim­tes van Haagse stichting

Aan de Steenwijklaan in Den Haag is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken. Het vuur ontstond in de kleedkamers van stichting Building Better People en was enige tijd uitslaand. Niemand raakte gewond.

30 januari