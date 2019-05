Zorgen bij omwonenden om nieuwbouw Populier: ‘We streven om oude gevel uit 1925 te behouden’

,,Daarin is nadrukkelijk aan ons gevraagd om de beeldbepalende gevel te behouden'', stelt Rosanne van Yperen van dat architectenbureau. Of dat uiteindelijk financieel ook haalbaar is valt nog niet te zeggen, benadrukt wethouder Saskia Bruines. ,,We weten echt nog niet hoe alles gaat lopen. We hebben er in dit proces voor gekozen om de buurt al heel snel te betrekken, nog voordat er een vaststaand plan bestaat. We hopen van harte dat de buurt constructief meedenkt met het komende proces.''

Schaal

Buurtbewoonster Erna de Klerk, lid van een de werkgroep huisvesting Populier, heeft juist sterk het idee dat bewoners in een vrij laat stadium zijn ingelicht. ,,We hebben ons als werkgroep gevormd in februari, omdat we geruchten vernamen over de nieuwbouw. Pas een kleine twee weken geleden kregen we een uitnodiging voor de inloopavond. Hoeveel we als buurt nog kunnen inbrengen? Ik kies ervoor er met een open vizier in te gaan, maar natuurlijk is er vrees.'' Die richt zich op lelijke nieuwbouw en schaalvergroting. ,,Niemand heeft iets tegen deze school, maar wel binnen de huidige grenzen.''