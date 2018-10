Zorgen bij winkeliers over ruimere winkeltijden in Den Haag

De vakbonden leggen in de brief de nadruk op de trend dat er steeds meer flexibiliteit van winkelmedewerkers wordt verwacht. ,,Ze moeten soms wel 50 uur per week beschikbaar zijn om bijvoorbeeld maar 30 uur te werken”, stellen bestuurders Linda Vermeulen (FNV) en Martijn den Heijer (CNV). ,,In privétijd deelnemen aan een cursus, lid worden van een koor, of de kinderen ophalen van de sport is voor veel mensen lastig van te voren te plannen, omdat zij vrijwel altijd beschikbaar moeten zij om eventueel te werken.” Volgens de bestuurders zou een verruiming van de winkeltijden het privéleven van de medewerkers nog verder inperken.



Daarnaast uiten de vakbonden hun zorgen over de gevolgen van de maatregel voor kleine winkeliers zonder veel personeel, voor de openbare orde, voor extra belasting van de hulpdiensten en voor het veilig thuiskomen van winkelmedewerkers op zondagen door onder meer beperkt inzet van het openbaar vervoer.