Zorgen in Laak om duistere supermarktjes

De schietpartij is voor Ondernemend Laak reden om nu alarm te slaan over de avondwinkels dan wel minisupermarktjes, die nagenoeg even lang open zijn. Ze schieten als paddenstoelen uit de grond, zegt de voorzitter. Alleen al op het Lorenzplein zijn er nu een stuk of twaalf. ,,Met eigenaren die soms niet eens uit Zuid-Holland komen. Hoe kom je op het idee dan in Laak een winkel te beginnen?’’