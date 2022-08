Zorgen om bezoekersaantallen Kijkduin: ‘Het is nog niet wat het moet zijn’

Vraag bij het nieuws Is Schevenin­gen écht zo duur in vergelij­king met andere badplaat­sen?

De topdrukte in Scheveningen tijdens dit tropische weekend is vrij uitzonderlijk deze zomer. Op een paar drukke dagen na, is het er dit jaar relatief rustig, merken ondernemers, strandgangers en omwonenden. De grootste en bekendste badplaats van Nederland zou minder vakantiegangers en dagjesmensen trekken dan voorheen. Volgens bezoekers en de vele reagerende lezers op een eerder artikel daarover zou het vooral liggen aan de hoge prijzen bij de horecatenten en voor parkeren. Maar is Scheveningen echt zo veel duurder dan andere badplaatsen?

14 augustus