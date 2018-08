Zorgen om de sluiting van intensive care van Bronovo

Medewerkers van de spoedeisende hulp in HMC Bronovo maken zich grote zorgen over de sluiting van de intensive care in hun ziekenhuis. ,,Wij denken dat de patiëntveiligheid ernstig in het geding komt.’’

In een brief aan de raad van bestuur schrijft het personeel zich ‘ernstig zorgen te maken over de toekomst’ van hun afdeling. De brief is ondertekend door het ‘SEH-team Bronovo ziekenhuis’ (SEH staat voor spoedeisende hulp -red.). Daarmee reageren de medewerkers op het nieuws dat het ziekenhuis de intensive care, waar ze mee samen werken, op korte termijn wil sluiten vanwege een personeelstekort.

Op de intensive care worden patiënten verpleegd met een levensbedreigende aandoening. Met speciale apparatuur worden ze continu bewaakt. Patiënten op de spoedeisende hulp die heel ernstig ziek zijn, worden hier soms naartoe overgeplaatst. Als de intensive care sluit kan dat niet meer. Dat betekent dat ernstige gevallen dan niet meer opgenomen kunnen worden op deze locatie.

Het personeel heeft te horen gekregen dat de intensive care op 1 oktober de poorten sluit. Die datum kon het bestuur van het ziekenhuis eerder in deze krant niet bevestigen. ,,Welke datum het wordt is nog niet duidelijk’’, zei een woordvoerder eind juli in deze krant.

De briefschrijvers gaan wel uit van die datum. Ze vinden dat veel te snel. ‘Zo’n kort tijdsbestek is absurd om te vragen en totaal niet realistisch. Wij zullen dan ook de inspectie vragen om dit nauwgezet in de gaten te houden’. De medewerkers van de spoedpost willen van het bestuur weten hoe dat ervoor gaat zorgen dat er ‘ook na 1 oktober een veilige werksituatie is’.

Vier bedden

Eén van de maatregelen om het vertrek van de ic te ondervangen is dat er op een verpleegafdeling vier bedden worden ingericht ‘voor patiënten die meer dan normale zorg nodig hebben’, zo blijkt uit de brief. De briefschrijvers willen weten hoe het personeel dat hier werkt wordt geschoold om deze patiënten de juiste zorg te kunnen bieden.

In een reactie laat HMC weten dat de raad van bestuur de zorgen van de medewerkers kent en deze ‘zeer serieus’ neemt. ‘De raad van bestuur is hier op constructieve wijze over in gesprek met de medewerkers van de verschillende afdelingen van HMC Bronovo, waaronder ook diegenen die werkzaam zijn op de spoedeisende hulp. We willen daarom op dit moment ook niet reageren op de inhoud van de brief en de gesprekken.’

De intensive care van HMC Bronovo telt vier bedden. Na de sluiting verhuizen die naar de ic van HMC Westeinde. Door de intensieve zorg op één locatie te bundelen zegt het ziekenhuis de roosters makkelijker rond te kunnen krijgen.