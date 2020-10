Zorgen om islamitische school die zich ook in Den Haag wil vestigen

Veiligheid

Wat dit betekent voor de komst van de school naar Den Haag is vooralsnog onduidelijk. In mei maakte minister Slob bekend dat er eindelijk groen licht was voor de komst van een islamitische vo-school in de stad, nadat dit jarenlang is afgewezen. Initiatiefnemer vanuit SIVOR (Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs Rotterdam) voor de Haagse plannen is Wim Littooij. Hij is als gevolg van de bestuurscrisis niet meer werkzaam bij Avicenna Rotterdam.