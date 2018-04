Zorgen om verdwijnende pinautomaten

Groep de Mos maakt zich in de gemeenteraad zorgen over het verdwijnen van pinautomaten. In de Reinkenstraat en op het Tesselseplein heeft de ING onlangs een pinautomaat gesloten. Fractievoorzitter Richard de Mos spreekt van 'een slechte ontwikkeling.' De partij wordt hierin gesteund door zowel ondernemers als bewoners. Vooral voor oudere mensen die slecht ter been zijn is het vervelend.