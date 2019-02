Zorgen om verhuizing naar Westeinde: ‘Bevallingen voortaan in tijdelijke units’

De huisartsen van Den Haag zijn niet gelukkig met de sluiting van Bronovo. Geografisch klopt de spreiding van zorg in de stad niet meer. ,,We hebben met die consequenties te werken", zegt R. Jansen, namens de artsen. De huisartsenpost moet weg, dus de artsen zoeken nu een alternatieve plek. Ze kijken daarbij naar het noorden van de gemeente.

Ook Karin in ‘t Hout van het Verloskundig Samenwerkingsverband Bronovo trekt aan de bel. ,,Mensen willen niet meer thuis bevallen, de druk op de ziekenhuizen neemt alleen maar toe.’’ De capaciteit van het HMC Westeinde is volgens haar op dit moment niet voldoende om alle bevallingen te herbergen. ,,Je kunt niet 4000 bevallingen huisvesten op 12 verloskamers. Dat betekent dat we er geweigerd kunnen worden.’' Het alternatief is dat een barende vrouw dan haasje repte naar Delft moet. ,,En dat is zeer onwenselijk.’' En ze vreest de toenemende druk op de wegen. ,,Het gaat het op korte termijn zeer onwerkbaar voor me maken.’’