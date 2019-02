Zorgen om vermiste Leo (67) uit Den Haag

De verzorgers van Leo de Ron in verpleeghuis Nieuw Berckendael aan de Burgemeester Waldeckstraat verloren hem gistermiddag even na 13.00 uur uit het oog.

Zijn dochter Marjan de Ron maakt zich ernstig zorgen omdat Leo ‘jasloos’ was ten tijde van zijn vermissing. ,,Mijn vader is een hele lieve en vrolijk man. Hij kan niet goed praten door afasie.” Volgens Marjan is het belangrijk dat mensen aan haar vader vragen wie hij is. ,,Hij kan wel antwoorden door te knikken.”

Hoewel het niet de eerste keer is dat haar vader uit het verzorgingshuis is verdwenen, heeft de zoektocht volgens Marjan nog niet eerder zo lang geduurd. ,,Mijn vader is vaker weggereden, maar wordt meestal snel weer gevonden. Hij heeft een gps-systeem in zijn rolstoel, maar helaas was de batterij gisteren leeg.”