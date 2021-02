Zorgen om vermiste Mergem (12), zij werd voor het laatst gezien in Voorburg

Baasje wil hondje redden, maar zakt zelf ook door het ijs in Voorburg

14:46 Een hondje was vanmiddag het bevroren water langs de Laan van Dobbe tot Zegge in Voorburg opgelopen. Het ijs was niet sterk genoeg om het gewicht van het beestje te dragen en hij zakte het ijskoude water in. Zijn baasje zag het gebeuren en twijfelde geen moment om zijn geliefde viervoeter te redden.