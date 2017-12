Zorgen om zieke daklozen: ‘Onmenselijke toestanden’

Zieke daklozen hebben te vaak geen plek om op gevangen te worden om te herstellen van een griep of andere aandoeningen. Dat blijkt uit een publicatie van de Haagse GGD. Terwijl dit nou juist de groep is die er de meeste baat bij zou hebben, omdat die al meer gezondheidsproblemen heeft en een langere levensverwachting dan mensen met een eigen thuis.



Fractievoorzitter Arjen Kapteijns van GroenLinks noemt de omstandigheden voor zieke daklozen ‘onmenselijk’. ,,Iemand die ziek is en geen dak boven zijn hoofd heeft, kun je niet de kou in sturen. We moeten dit zo snel mogelijk oplossen.’’



De vier partijen pleiten voor betere zorg en begeleiding van terminaal zieke dak- en thuisloze Hagenaars. Ook voor hen zou er namelijk onvoldoende opvangplaatsen beschikbaar zijn.