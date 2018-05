Zorgen over dreigend tekort aan dienders in het 'blauw'

Het gat ontstaat omdat een grote groep dienders met pensioen gaat, terwijl er vanwege bezuinigingen en de vorming van de Nationale Politie minder mensen aan de politieopleiding zijn begonnen. De grootste tekorten zijn in het 'blauw'. Dat is de groep waar agenten na de opleiding als eerste instromen, maar ook weer uitstromen naar andere functies zoals de recherche.

Op dit moment neemt de politie al allerlei maatregelen. Op korte termijn gaan in de nachtelijke uren en in de weekenden alleen de hoogstnoodzakelijke dienders aan het werk. Voor elk district in het gebied is dat anders. Gekeken wordt naar het aantal meldingen dat 's nachts binnenkomt en hoeveel tijd er nodig is om in geval van nood uit een andere gebied aan te rijden.