Zorgen over openbaar vervoer: Kunnen ouderen nog mee met de snelle trams?

Den Haag is, kortom, niks te vroeg met haar ambitieuze en peperdure toekomstplan voor het Haagse ov. Een plan dat de groei van de stad volgt. Want probeer alle Hagenaars, als hier in 2040 ongeveer 100.000 extra mensen wonen, maar eens soepel en snel van a naar b te verplaatsen.



Het grote geld, pakweg een miljard euro, moet goeddeels nog gevonden worden. Maar dat mag de ov-pret niet drukken. Den Haag mikt in het megaplan vooral op het uitbouwen van de drukste hoofdroutes in de stad. Twee - deels ondergrondse - lightrailverbindingen moeten toekomstige reizigers sneller en frequenter van Scheveningen via de Binckhorst naar de regio (Koningscorridor) brengen en van Den Haag Zuidwest naar Zoetermeer (Leyenburg-corridor).