Zorgpersoneel stapt in dementie-simulator

Deelnemers ervaren 25 minuten lang hoe het is als je dement bent; als mensen óver je praten in plaats van mét je, als je niet meer weet waar de koelkast staat. Ze kijken mee door de ogen van een oude man met dementie. Dat is behoorlijk ingrijpend, blijkt tot nu toe. Vandaar dat een nagesprek met een psycholoog inbegrepen is. ,,Je maakt de verwarring mee, de desoriëntatie. Mensen kunnen daar echt wel door van slag zijn. Pas als je het aan den lijve hebt ondervonden voel je hoe vervelend het is als je niks meer begrijpt. Het lijkt dan of de hele wereld tegen je is'', verklaart Anja Jonkers, directeur intramurale zorg bij Florence, dat twaalf woonzorgcentra heeft.



De container komt te staan bij verpleeghuis Uitzicht. In het voorjaar van 2019 keert Into D'mentia terug. Hij wordt dan geparkeerd bij een andere locatie, zodat nóg meer medewerkers de simulator in kunnen. Florence hoopt dat medewerkers meer begrip krijgen voor hun cliënten. ,,Iemand met dementie kan soms heldere momenten hebben. Dat kan heel verwarrend zijn voor medewerkers. Het helpt als je weet hoe het voelt. Dat het belangrijk is om geduld te hebben. Dat je iemand niet steeds gaat corrigeren.''



