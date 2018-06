Zorgverlener krijgt voorwaardelijke celstraf voor betasten patiënte

Video 'Maak in 72 uur een film over Den Haag'

12:33 In 72 uur tijd een op en top Haagse film maken: dat is de opdracht van de wedstrijd voor jonge en talentvolle cineasten. Voor het tweede jaar op rij daagt acteur Stephan Evenblij creatievelingen uit een korte film te maken die zich, op welke manier dan ook, op een herkenbare plek in Den Haag afspeelt.