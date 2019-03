Zorgverzekeraars enthousiast over herstructurering HMC

D66 wil verder praten over nieuw college Rijswijk

16:03 D66 in Rijswijk roept andere partijen op om 'over hun schaduw heen te stappen' zodat er een breed college mogelijk wordt. Het is alweer vier weken geleden dat de VVD uit de coalitie stapte. Sindsdien wordt onder aanvoering van de grootste partij in de gemeenteraad, Beter voor Rijswijk, onderhandeld over een nieuw te vormen college.