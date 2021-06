Zorgzame Paul organiseerde een van de grootste festivals ter wereld en had een goed oog voor talent

van wieg tot graf De bulderende lach van Joost was belangrijk voor de hele buurt

14 juni In zijn kruidenierswinkeltje in hartje Den Haag troffen ochtendmensen en nachtbrakers elkaar. Zijn bulderende lach, en zijn grote opschrijfboek, waren heel belangrijk voor de buurt. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Joost Franciscus Hubeek (27 juni 1946 – 20 mei 2021).